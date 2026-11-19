Zone Frontier B lud am 18.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zone Frontier B -29,600 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 53,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net