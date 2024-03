Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Vormittag in Grün

Zoom Video Communications im Blick

Die Aktie von Zoom Video Communications gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Zoom Video Communications konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 65,25 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Zoom Video Communications-Papiere um 09:15 Uhr 0,4 Prozent. In der Spitze gewann die Zoom Video Communications-Aktie bis auf 65,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,90 EUR. Von der Zoom Video Communications-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77 Stück gehandelt.

Bei 70,77 EUR erreichte der Titel am 06.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zoom Video Communications-Aktie derzeit noch 8,46 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.05.2023 bei 54,57 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Zoom Video Communications-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.01.2024 abgelaufenen Quartal legte Zoom Video Communications am 26.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 USD. Im Vorjahresviertel hatte Zoom Video Communications 1,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zoom Video Communications in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.146,46 USD im Vergleich zu 1.117,80 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.05.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 03.03.2025.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,94 USD je Zoom Video Communications-Aktie.

