Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Zoom Video Communications

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zoom Video Communications. Die Zoom Video Communications-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 59,84 USD nach.

Das Papier von Zoom Video Communications gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 59,84 USD abwärts. Der Kurs der Zoom Video Communications-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 59,37 USD nach. Bei 60,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Zoom Video Communications-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 480.953 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,67 USD) erklomm das Papier am 12.11.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,88 USD ab. Mit Abgaben von 1,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 21.08.2023 äußerte sich Zoom Video Communications zu den Kennzahlen des am 31.07.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zoom Video Communications in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.138,68 USD im Vergleich zu 1.099,46 USD im Vorjahresquartal.

Die Zoom Video Communications-Bilanz für Q3 2024 wird am 22.11.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,68 USD je Aktie in den Zoom Video Communications-Büchern.

