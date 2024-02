Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications gibt am Freitagnachmittag ab

Zoom Video Communications im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zoom Video Communications. Die Zoom Video Communications-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 63,53 USD.

Das Papier von Zoom Video Communications befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 2,0 Prozent auf 63,53 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Zoom Video Communications-Aktie bis auf 63,37 USD. Bei 64,28 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 446.908 Zoom Video Communications-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.02.2023 bei 85,11 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (58,88 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zoom Video Communications-Aktie derzeit noch 7,32 Prozent Luft nach unten.

Zoom Video Communications ließ sich am 20.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,07 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.136,73 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zoom Video Communications einen Umsatz von 1.101,90 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 26.02.2024 dürfte Zoom Video Communications Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Zoom Video Communications rechnen Experten am 03.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zoom Video Communications einen Gewinn von 4,94 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Video Communications-Aktie

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Start auf grünem Terrain