Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Dienstagabend leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Zoom Communications. Das Papier von Zoom Communications befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 81,12 USD ab.

Die Zoom Communications-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 81,12 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zoom Communications-Aktie bisher bei 79,85 USD. Bei 80,03 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 459.076 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 markierte das Papier bei 92,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zoom Communications-Aktie ist somit 14,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 64,41 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zoom Communications am 21.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Zoom Communications hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,22 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.11.2025 terminiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,85 USD je Zoom Communications-Aktie belaufen.

