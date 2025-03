Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Zoom Communications-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 74,75 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Zoom Communications-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 74,75 USD nach oben. Die Zoom Communications-Aktie zog in der Spitze bis auf 75,23 USD an. Bei 74,58 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 129.058 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 92,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,12 Prozent hinzugewinnen. Am 13.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 55,07 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Zoom Communications seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 24.02.2025 lud Zoom Communications zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zoom Communications 0,98 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Zoom Communications mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,29 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 26.05.2025 dürfte Zoom Communications Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,40 USD je Aktie in den Zoom Communications-Büchern.

