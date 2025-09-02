DAX23.599 +0,5%ESt505.328 +0,7%Top 10 Crypto15,85 +0,1%Dow45.219 -0,2%Nas21.552 +1,3%Bitcoin96.193 +0,6%Euro1,1671 +0,2%Öl67,61 -2,1%Gold3.560 +0,8%
Blick auf Aktienkurs

Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Mittwochnachmittag im Plus

03.09.25 16:10 Uhr
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Mittwochnachmittag im Plus

Die Aktie von Zoom Communications zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Zoom Communications-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 82,75 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoom Communications
70,96 EUR 1,78 EUR 2,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die Zoom Communications-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 82,75 USD. Bei 83,20 USD erreichte die Zoom Communications-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 82,13 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 110.975 Zoom Communications-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 92,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,12 Prozent könnte die Zoom Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 64,41 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Zoom Communications-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zoom Communications am 21.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1,22 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 24.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,85 USD je Aktie in den Zoom Communications-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Zoom Communications

DatumRatingAnalyst
01.03.2022Zoom Video Communications NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.08.2021Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.08.2021Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.03.2022Zoom Video Communications NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.05.2019Zoom Video Communications PerformOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
03.06.2020Zoom Video Communications SellGoldman Sachs Group Inc.

