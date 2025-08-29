Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications zeigt sich am Mittwochabend freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Zoom Communications. Im NASDAQ-Handel gewannen die Zoom Communications-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Um 20:08 Uhr wies die Zoom Communications-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 83,44 USD nach oben. Die Zoom Communications-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,90 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 82,13 USD. Bisher wurden heute 439.131 Zoom Communications-Aktien gehandelt.

Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 92,78 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zoom Communications-Aktie somit 10,07 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,41 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Zoom Communications-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Zoom Communications veröffentlichte am 21.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,70 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,22 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zoom Communications einen Umsatz von 1,16 Mrd. USD eingefahren.

Zoom Communications dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 24.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Zoom Communications im Jahr 2026 5,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

