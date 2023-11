Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications steigt am Freitagnachmittag

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Zoom Video Communications. Das Papier von Zoom Video Communications legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,7 Prozent auf 62,32 USD.

Das Papier von Zoom Video Communications konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,7 Prozent auf 62,32 USD. Im Tageshoch stieg die Zoom Video Communications-Aktie bis auf 62,82 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,98 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 841.104 Zoom Video Communications-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,67 USD) erklomm das Papier am 12.11.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zoom Video Communications-Aktie derzeit noch 43,89 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 58,88 USD. Abschläge von 5,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zoom Video Communications ließ sich am 21.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zoom Video Communications 1,05 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.099,46 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.138,68 USD ausgewiesen.

Am 20.11.2023 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Zoom Video Communications veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Zoom Video Communications-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 18.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Zoom Video Communications im Jahr 2024 4,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

