Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Zoom Video Communications am Mittag ins Plus

Die Zoom Video Communications-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 63,98 EUR. Bei 63,98 EUR markierte die Zoom Video Communications-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 63,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 259 Zoom Video Communications-Aktien.

Am 04.01.2022 markierte das Papier bei 164,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zoom Video Communications-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,71 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zoom Video Communications-Aktie mit einem Verlust von 7,15 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 171,00 USD an.

Am 21.11.2022 hat Zoom Video Communications in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.050,76 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.101,90 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.02.2023 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Zoom Video Communications ein EPS in Höhe von 3,95 USD in den Büchern stehen haben wird.

