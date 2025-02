Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Zoom Video Communications gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Zoom Video Communications-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 86,49 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Zoom Video Communications-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 86,49 USD zu. Die Zoom Video Communications-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 87,08 USD. Bei 86,68 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Zoom Video Communications-Aktie belief sich zuletzt auf 29.133 Aktien.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 92,78 USD. 7,27 Prozent Plus fehlen der Zoom Video Communications-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,07 USD. Dieser Wert wurde am 13.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Zoom Video Communications-Aktie ist somit 36,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 25.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,67 USD gegenüber 0,47 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Zoom Video Communications wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 24.02.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Zoom Video Communications-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 02.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zoom Video Communications einen Gewinn von 5,44 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

