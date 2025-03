Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Zoom Communications-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Das Papier von Zoom Communications befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,5 Prozent auf 73,92 USD ab.

Um 15:46 Uhr rutschte die Zoom Communications-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 73,92 USD ab. In der Spitze büßte die Zoom Communications-Aktie bis auf 73,44 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,96 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 52.169 Zoom Communications-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zoom Communications-Aktie 25,51 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,07 USD. Dieser Wert wurde am 13.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Zoom Communications-Aktie liegt somit 34,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Zoom Communications-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zoom Communications am 24.02.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,29 Prozent auf 1,18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Zoom Communications wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 26.05.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Zoom Communications-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,40 USD fest.

Redaktion finanzen.net

