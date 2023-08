Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications gewinnt am Freitagmittag

Zoom Video Communications im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Zoom Video Communications. Zuletzt wies die Zoom Video Communications-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 70,58 USD nach oben.

Die Zoom Video Communications-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 11:16 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 70,58 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Zoom Video Communications-Aktien beläuft sich auf 1.175 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 119,80 USD. Dieser Kurs wurde am 09.08.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,45 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zoom Video Communications-Aktie mit einem Verlust von 14,35 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.04.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zoom Video Communications am 22.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.105,36 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.073,80 USD umgesetzt worden waren.

Am 21.08.2023 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 19.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Zoom Video Communications.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,32 USD je Zoom Video Communications-Aktie belaufen.

