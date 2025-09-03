Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications fällt am Donnerstagnachmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Communications nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 82,44 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Zoom Communications-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 82,44 USD ab. Der Kurs der Zoom Communications-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 82,37 USD nach. Bei 83,26 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Zoom Communications-Aktie belief sich zuletzt auf 115.569 Aktien.

Bei einem Wert von 92,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). 12,54 Prozent Plus fehlen der Zoom Communications-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 64,41 USD. Derzeit notiert die Zoom Communications-Aktie damit 27,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zoom Communications-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zoom Communications am 21.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Zoom Communications hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,22 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 24.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,85 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

