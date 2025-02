Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zoom Video Communications im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Zoom Video Communications. Zuletzt konnte die Aktie von Zoom Video Communications zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 86,50 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Zoom Video Communications konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 86,50 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zoom Video Communications-Aktie bei 87,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,47 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 30.899 Zoom Video Communications-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 92,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 7,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 55,07 USD erreichte der Anteilsschein am 13.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zoom Video Communications-Aktie 36,34 Prozent sinken.

Nachdem Zoom Video Communications seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 25.11.2024 äußerte sich Zoom Video Communications zu den Kennzahlen des am 31.10.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,18 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Zoom Video Communications am 24.02.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 02.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Zoom Video Communications-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,44 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Video Communications-Aktie

Optimismus in New York: NASDAQ 100 letztendlich freundlich

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 stärker

Gewinne in New York: NASDAQ 100 mit Kursplus