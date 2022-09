Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Die Zoom Video Communications-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 81,89 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Zoom Video Communications-Aktie bei 79,94 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 80,91 EUR. Von der Zoom Video Communications-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 416 Stück gehandelt.

Bei 257,75 EUR markierte der Titel am 14.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Zoom Video Communications-Aktie liegt somit 68,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zoom Video Communications-Aktie derzeit noch 6,35 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 171,00 USD für die Zoom Video Communications-Aktie.

Zoom Video Communications ließ sich am 22.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.021,50 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.099,46 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Zoom Video Communications am 07.12.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.09.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,71 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

