Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications kommt am Donnerstagnachmittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Zoom Communications hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Zoom Communications-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 75,57 USD.

Mit einem Wert von 75,57 USD bewegte sich die Zoom Communications-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Zoom Communications-Aktie bis auf 75,76 USD zu. Der Kurs der Zoom Communications-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 75,15 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,31 USD. Bisher wurden heute 60.753 Zoom Communications-Aktien gehandelt.

Am 26.11.2024 markierte das Papier bei 92,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 22,78 Prozent Plus fehlen der Zoom Communications-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,07 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zoom Communications-Aktie derzeit noch 27,12 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Zoom Communications-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Zoom Communications veröffentlichte am 24.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,98 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Zoom Communications im vergangenen Quartal 1,18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zoom Communications 1,15 Mrd. USD umsetzen können.

Am 26.05.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,40 USD je Aktie in den Zoom Communications-Büchern.

