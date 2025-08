Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zoom Communications im Blick

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Zoom Communications legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 72,15 USD.

Die Zoom Communications-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 72,15 USD. Den Tageshöchststand markierte die Zoom Communications-Aktie bei 72,58 USD. Bei 72,25 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 41.868 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 92,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zoom Communications-Aktie 28,59 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2024 Kursverluste bis auf 55,07 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Zoom Communications-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 21.05.2025 hat Zoom Communications die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,69 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,17 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Mrd. USD in den Büchern standen.

Zoom Communications wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 21.08.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Zoom Communications rechnen Experten am 24.08.2026.

Experten taxieren den Zoom Communications-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,61 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

