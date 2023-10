Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Zoom Video Communications am Nachmittag ins Minus

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zoom Video Communications. Das Papier von Zoom Video Communications befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,8 Prozent auf 64,00 USD ab.

Um 16:08 Uhr fiel die Zoom Video Communications-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 64,00 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Zoom Video Communications-Aktie ging bis auf 63,68 USD. Bei 63,90 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 299.879 Zoom Video Communications-Aktien.

Am 12.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,11 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,45 USD ab. Mit einem Kursverlust von 5,55 Prozent würde die Zoom Video Communications-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zoom Video Communications ließ sich am 21.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.138,68 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zoom Video Communications einen Umsatz von 1.099,46 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Zoom Video Communications am 22.11.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zoom Video Communications-Aktie in Höhe von 4,68 USD im Jahr 2024 aus.

