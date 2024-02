Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Zoom Video Communications am Nachmittag auf rotes Terrain

Zoom Video Communications im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zoom Video Communications. Die Zoom Video Communications-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 63,22 USD ab.

Um 16:08 Uhr ging es für die Zoom Video Communications-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 63,22 USD. Zwischenzeitlich weitete die Zoom Video Communications-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 63,06 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,18 USD. Zuletzt wechselten 265.651 Zoom Video Communications-Aktien den Besitzer.

Am 08.02.2023 markierte das Papier bei 85,11 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 58,88 USD. Derzeit notiert die Zoom Video Communications-Aktie damit 7,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 20.11.2023 lud Zoom Video Communications zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zoom Video Communications in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.136,73 USD im Vergleich zu 1.101,90 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Zoom Video Communications rechnen Experten am 03.03.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,94 USD je Zoom Video Communications-Aktie.

