Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Zoom Video Communications hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Zoom Video Communications-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte zuletzt bei 66,46 USD.

Die Zoom Video Communications-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 66,46 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Zoom Video Communications-Aktien beläuft sich auf 132 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,91 USD. Dieser Kurs wurde am 06.09.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zoom Video Communications-Aktie somit 12,44 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,88 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,41 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 26.02.2024 lud Zoom Video Communications zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2024 endete. Zoom Video Communications hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,22 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.146,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.117,80 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 20.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,95 USD je Aktie belaufen.

