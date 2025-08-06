Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zoom Communications im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Zoom Communications. Zuletzt stieg die Zoom Communications-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 73,30 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Zoom Communications-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 73,30 USD. Die Zoom Communications-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 73,66 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,58 USD. Zuletzt wechselten 36.162 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.

Bei 92,78 USD markierte der Titel am 26.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,58 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,07 USD am 13.08.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,87 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Zoom Communications-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte Zoom Communications am 21.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,81 USD gegenüber 0,69 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Zoom Communications mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,93 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 21.08.2025 dürfte Zoom Communications Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Zoom Communications rechnen Experten am 24.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,61 USD je Aktie in den Zoom Communications-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Communications-Aktie

Wall Street-Legende Bob Farrell: So schlagen sich die zehn Börsenregeln des Marktkenners heute noch

Zoom-Aktie etwas fester: Gewinn von Zoom Communications schnellt hoch

Ausblick: Zoom Communications stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor