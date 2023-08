Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Dienstagmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Zoom Video Communications gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 68,38 USD.

Die Aktie verlor um 11:29 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,4 Prozent auf 68,38 USD. Der Tagesumsatz der Zoom Video Communications-Aktie belief sich zuletzt auf 85 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 119,80 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zoom Video Communications-Aktie mit einem Kursplus von 75,20 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,45 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zoom Video Communications veröffentlichte am 22.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.105,36 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.073,80 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Zoom Video Communications am 21.08.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 19.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Zoom Video Communications.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,32 USD je Aktie belaufen.

