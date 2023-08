Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Zoom Video Communications gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Zoom Video Communications gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,6 Prozent auf 66,17 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Zoom Video Communications-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 3,6 Prozent auf 66,17 USD. Die Abwärtsbewegung der Zoom Video Communications-Aktie ging bis auf 66,07 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,47 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Zoom Video Communications-Aktien beläuft sich auf 641.173 Stück.

Am 09.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,80 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zoom Video Communications-Aktie mit einem Kursplus von 81,05 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,45 USD. Dieser Wert wurde am 29.04.2023 erreicht. Mit Abgaben von 8,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 22.05.2023 hat Zoom Video Communications die Kennzahlen zum am 30.04.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.105,36 USD, während im Vorjahreszeitraum 1.073,80 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 21.08.2023 dürfte Zoom Video Communications Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 19.08.2024 wird Zoom Video Communications schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

