Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Mittwochabend fester

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Communications nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 79,92 USD.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Zoom Communications zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 79,92 USD. Kurzfristig markierte die Zoom Communications-Aktie bei 80,21 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 80,09 USD. Von der Zoom Communications-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 359.340 Stück gehandelt.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 92,78 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zoom Communications-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 64,41 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zoom Communications-Aktie derzeit noch 19,41 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Zoom Communications-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zoom Communications 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zoom Communications am 21.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 USD gegenüber 0,70 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,22 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Zoom Communications dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 24.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Zoom Communications im Jahr 2026 5,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

