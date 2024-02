Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Vormittag im Minusbereich

Zoom Video Communications im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Zoom Video Communications. Die Zoom Video Communications-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 59,08 EUR nach.

Das Papier von Zoom Video Communications befand sich um 08:47 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 59,08 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Zoom Video Communications-Aktie bei 59,01 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,01 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 12 Zoom Video Communications-Aktien.

Bei 75,59 EUR markierte der Titel am 16.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 27,95 Prozent Plus fehlen der Zoom Video Communications-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,57 EUR. Dieser Wert wurde am 05.05.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zoom Video Communications-Aktie.

Für Zoom Video Communications-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zoom Video Communications am 20.11.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.136,73 USD umgesetzt, gegenüber 1.101,90 USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Zoom Video Communications wird am 26.02.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 03.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,94 USD je Aktie in den Zoom Video Communications-Büchern.

Redaktion finanzen.net

