Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Die Zoom Video Communications-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 11:41 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 68,41 USD. Von der Zoom Video Communications-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 414 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.03.2022 auf bis zu 127,37 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zoom Video Communications-Aktie 46,29 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 63,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Zoom Video Communications-Aktie mit einem Verlust von 7,65 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zoom Video Communications am 27.02.2023. Das EPS wurde auf 1,22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zoom Video Communications in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.117,80 USD im Vergleich zu 1.071,40 USD im Vorjahresquartal.

Zoom Video Communications wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.06.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zoom Video Communications-Aktie in Höhe von 4,19 USD im Jahr 2024 aus.

