Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Zoom Video Communications zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Zoom Video Communications-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 63,93 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Zoom Video Communications-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 63,93 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zoom Video Communications-Aktie bei 63,93 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,97 USD. Bisher wurden via NASDAQ 480.183 Zoom Video Communications-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.09.2023 bei 75,91 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zoom Video Communications-Aktie somit 15,78 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,88 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zoom Video Communications-Aktie mit einem Verlust von 7,90 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Zoom Video Communications-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 26.02.2024 hat Zoom Video Communications die Kennzahlen zum am 31.01.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,42 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.146,46 USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.117,80 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 20.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Zoom Video Communications im Jahr 2028 4,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Video Communications-Aktie

Wie KI-Funktionen Zoom wieder auf Wachstumskurs bringen könnten

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert zum Ende des Montagshandels

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt nach