Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Zoom Video Communications. Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Video Communications nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 68,03 USD.

Die Zoom Video Communications-Aktie konnte um 11:34 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 68,03 USD. Von der Zoom Video Communications-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 176 Stück gehandelt.

Am 12.08.2022 markierte das Papier bei 114,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zoom Video Communications-Aktie liegt somit 40,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,45 USD am 29.04.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 22.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,94 Prozent auf 1.105,36 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.073,80 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 21.08.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Zoom Video Communications-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 19.08.2024.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Zoom Video Communications ein EPS in Höhe von 4,32 USD in den Büchern stehen haben wird.

