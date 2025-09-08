Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Abend mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von Zoom Communications. Die Zoom Communications-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 85,14 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:07 Uhr die Zoom Communications-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 85,14 USD. Den Tageshöchststand markierte die Zoom Communications-Aktie bei 86,55 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Zoom Communications-Aktie bis auf 84,93 USD. Bei 85,33 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Zoom Communications-Aktien beläuft sich auf 452.996 Stück.

Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 92,78 USD an. Mit einem Zuwachs von 8,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 64,41 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 24,35 Prozent würde die Zoom Communications-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Zoom Communications-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Zoom Communications am 21.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent auf 1,22 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Zoom Communications am 24.11.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Zoom Communications-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,85 USD je Aktie.

