Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Zoom Video Communications gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Zoom Video Communications-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 64,98 USD.

Das Papier von Zoom Video Communications befand sich um 10:59 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,8 Prozent auf 64,98 USD ab. Im heutigen Handel wurden bisher 564 Zoom Video Communications-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zoom Video Communications-Aktie ist somit 38,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,45 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zoom Video Communications-Aktie derzeit noch 6,97 Prozent Luft nach unten.

Zoom Video Communications veröffentlichte am 21.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zoom Video Communications im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.138,68 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.099,46 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Zoom Video Communications am 22.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

