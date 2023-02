Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications fällt am Vormittag

Die Zoom Video Communications-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 3,8 Prozent bei 70,82 EUR. Das Tagestief markierte die Zoom Video Communications-Aktie bei 70,82 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,82 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 15 Zoom Video Communications-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2022 auf bis zu 131,76 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 60,81 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zoom Video Communications-Aktie 16,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 171,00 USD.

Zoom Video Communications ließ sich am 21.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,11 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 1.101,90 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.050,76 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Zoom Video Communications am 27.02.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Zoom Video Communications-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 26.02.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Zoom Video Communications ein EPS in Höhe von 3,96 USD in den Büchern stehen haben wird.

