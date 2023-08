Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger greifen bei Zoom Video Communications am Nachmittag zu

So entwickelt sich Zoom Video Communications

Die Aktie von Zoom Video Communications gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Zoom Video Communications-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 68,34 USD.

Die Zoom Video Communications-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 68,34 USD. In der Spitze legte die Zoom Video Communications-Aktie bis auf 68,79 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 67,81 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 325.716 Zoom Video Communications-Aktien.

Am 12.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 114,99 USD ein 52-Wochen-Hoch. 68,27 Prozent Plus fehlen der Zoom Video Communications-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 60,45 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zoom Video Communications-Aktie.

Am 22.05.2023 hat Zoom Video Communications in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD erwirtschaftet worden. Zoom Video Communications hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.105,36 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.073,80 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Zoom Video Communications am 21.08.2023 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Zoom Video Communications möglicherweise am 19.08.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Zoom Video Communications ein EPS in Höhe von 4,32 USD in den Büchern stehen haben wird.

