Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 73,24 USD.

Die Zoom Communications-Aktie notierte um 15:49 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 73,24 USD. Die Zoom Communications-Aktie gab in der Spitze bis auf 73,11 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 73,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 236.743 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (92,78 USD) erklomm das Papier am 26.11.2024. 26,68 Prozent Plus fehlen der Zoom Communications-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2024 Kursverluste bis auf 55,07 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,81 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 24.02.2025 hat Zoom Communications die Kennzahlen zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zoom Communications ein EPS von 0,98 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,18 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zoom Communications einen Umsatz von 1,15 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.05.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,41 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

