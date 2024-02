Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications verteidigt am Montagnachmittag Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von Zoom Video Communications hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 65,68 USD zeigte sich die Zoom Video Communications-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Zoom Video Communications-Aktie wies um 16:08 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 65,68 USD. Die Zoom Video Communications-Aktie legte bis auf 66,15 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Zoom Video Communications-Aktie bis auf 65,32 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 65,72 USD. Bisher wurden heute 366.102 Zoom Video Communications-Aktien gehandelt.

Am 16.02.2023 markierte das Papier bei 80,80 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 23,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,88 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zoom Video Communications-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zoom Video Communications am 20.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zoom Video Communications ein EPS von 1,07 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Zoom Video Communications mit einem Umsatz von insgesamt 1.136,73 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.101,90 USD erwirtschaftet worden waren, um 3,16 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 26.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Zoom Video Communications möglicherweise am 03.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,94 USD je Zoom Video Communications-Aktie.

