Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications macht am Dienstagvormittag Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Zoom Video Communications. Zuletzt wies die Zoom Video Communications-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 64,54 EUR nach oben.

Die Zoom Video Communications-Aktie konnte um 09:18 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 64,54 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Zoom Video Communications-Aktie sogar auf 64,54 EUR. Bei 63,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 67 Zoom Video Communications-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.09.2023 bei 70,77 EUR. Gewinne von 9,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 05.05.2023 Kursverluste bis auf 54,57 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Zoom Video Communications-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 26.02.2024 hat Zoom Video Communications in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.117,80 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.146,46 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Zoom Video Communications am 20.05.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,95 USD je Aktie belaufen.

