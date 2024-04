Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von Zoom Video Communications gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 61,98 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 61,98 USD. Das bisherige Tagestief markierte Zoom Video Communications-Aktie bei 61,93 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 62,07 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 85.613 Zoom Video Communications-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,91 USD) erklomm das Papier am 06.09.2023. Mit einem Zuwachs von 22,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 58,88 USD. Mit Abgaben von 5,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 26.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.01.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,42 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,22 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Zoom Video Communications mit einem Umsatz von insgesamt 1.146,46 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.117,80 USD erwirtschaftet worden waren, um 2,56 Prozent gesteigert.

Am 20.05.2024 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Zoom Video Communications-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 4,92 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Video Communications-Aktie

Wie KI-Funktionen Zoom wieder auf Wachstumskurs bringen könnten

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert zum Ende des Montagshandels

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt nach