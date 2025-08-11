Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Dienstagnachmittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Die Zoom Communications-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 69,36 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Zoom Communications-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 69,36 USD ab. Der Kurs der Zoom Communications-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 69,36 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 68.159 Zoom Communications-Aktien.

Bei einem Wert von 92,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 13.08.2024 auf bis zu 55,07 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zoom Communications-Aktie mit einem Verlust von 20,60 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Zoom Communications 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zoom Communications am 21.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,81 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,69 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,93 Prozent auf 1,17 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Zoom Communications am 21.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Zoom Communications-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 24.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,61 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Communications-Aktie

Wall Street-Legende Bob Farrell: So schlagen sich die zehn Börsenregeln des Marktkenners heute noch

Zoom-Aktie etwas fester: Gewinn von Zoom Communications schnellt hoch

Ausblick: Zoom Communications stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor