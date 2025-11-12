Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications macht am Abend Boden gut

So bewegt sich Zoom Communications

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Zoom Communications. Das Papier von Zoom Communications legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 85,40 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Zoom Communications-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 85,40 USD nach oben. Die Zoom Communications-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85,47 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,90 USD. Der Tagesumsatz der Zoom Communications-Aktie belief sich zuletzt auf 274.949 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 92,78 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die Zoom Communications-Aktie damit 7,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,41 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zoom Communications am 21.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zoom Communications ein EPS von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1,22 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Zoom Communications-Bilanz für Q3 2026 wird am 24.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 23.11.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Zoom Communications ein EPS in Höhe von 5,85 USD in den Büchern stehen haben wird.

