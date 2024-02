Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Dienstagmittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Zoom Video Communications gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zoom Video Communications-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 64,08 USD.

Das Papier von Zoom Video Communications gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 11:09 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 64,08 USD abwärts. Die Anzahl der bisher gehandelten Zoom Video Communications-Aktien beläuft sich auf 3.348 Stück.

Bei 80,80 USD erreichte der Titel am 16.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zoom Video Communications-Aktie mit einem Kursplus von 26,09 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 58,88 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Zoom Video Communications-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zoom Video Communications 0,000 USD aus.

Am 20.11.2023 legte Zoom Video Communications die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Zoom Video Communications mit einem Umsatz von insgesamt 1.136,73 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.101,90 USD erwirtschaftet worden waren, um 3,16 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 03.03.2025 dürfte Zoom Video Communications die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,94 USD je Aktie in den Zoom Video Communications-Büchern.

