Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Zoom Video Communications gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Zoom Video Communications-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 60,10 EUR.

Die Zoom Video Communications-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 60,10 EUR. Bei 59,51 EUR markierte die Zoom Video Communications-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 347 Zoom Video Communications-Aktien umgesetzt.

Bei 75,59 EUR markierte der Titel am 16.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,77 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.05.2023 bei 54,57 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,20 Prozent könnte die Zoom Video Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zoom Video Communications-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 20.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,16 Prozent auf 1.136,73 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.101,90 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Zoom Video Communications wird am 26.02.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 03.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Zoom Video Communications im Jahr 2024 4,94 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

