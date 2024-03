Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications stabilisiert sich am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Zoom Video Communications hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Zoom Video Communications-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 69,87 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 12:03 Uhr bei der Zoom Video Communications-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 69,87 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 772 Zoom Video Communications-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,91 USD) erklomm das Papier am 06.09.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zoom Video Communications-Aktie mit einem Kursplus von 8,64 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,88 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zoom Video Communications-Aktie.

Zoom Video Communications-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Zoom Video Communications ließ sich am 26.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.01.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,42 USD, nach 1,22 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 1.146,46 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.117,80 USD umgesetzt.

Die Zoom Video Communications-Bilanz für Q1 2025 wird am 20.05.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,95 USD je Zoom Video Communications-Aktie.

Redaktion finanzen.net

