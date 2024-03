Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zoom Video Communications im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zoom Video Communications. Das Papier von Zoom Video Communications gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 69,25 USD abwärts.

Die Zoom Video Communications-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 69,25 USD. In der Spitze fiel die Zoom Video Communications-Aktie bis auf 69,10 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,74 USD. Von der Zoom Video Communications-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 474.949 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,91 USD) erklomm das Papier am 06.09.2023. Der derzeitige Kurs der Zoom Video Communications-Aktie liegt somit 8,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,88 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Zoom Video Communications-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 26.02.2024 legte Zoom Video Communications die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.01.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,42 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,22 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Zoom Video Communications mit einem Umsatz von insgesamt 1.146,46 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.117,80 USD erwirtschaftet worden waren, um 2,56 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 20.05.2024 dürfte Zoom Video Communications Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zoom Video Communications-Aktie in Höhe von 4,95 USD im Jahr 2025 aus.

