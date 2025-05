Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Nachmittag ohne große Veränderung

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Die Zoom Communications-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 82,60 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Zoom Communications-Aktie um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel bei 82,60 USD. Die Zoom Communications-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 83,24 USD aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zoom Communications-Aktie bisher bei 82,45 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 82,82 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 43.733 Zoom Communications-Aktien.

Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 12,32 Prozent Plus fehlen der Zoom Communications-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,07 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Zoom Communications-Aktie damit 49,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Zoom Communications ließ sich am 24.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 USD gegenüber 0,98 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,15 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,18 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 21.05.2025 dürfte Zoom Communications Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 25.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,39 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

