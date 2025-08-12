Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Zuletzt sprang die Zoom Communications-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 70,77 USD zu.

Die Zoom Communications-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 70,77 USD. In der Spitze gewann die Zoom Communications-Aktie bis auf 70,82 USD. Bei 70,59 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 51.834 Zoom Communications-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (92,78 USD) erklomm das Papier am 26.11.2024. Der derzeitige Kurs der Zoom Communications-Aktie liegt somit 23,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.08.2024 bei 55,36 USD. Derzeit notiert die Zoom Communications-Aktie damit 27,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Zoom Communications-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Zoom Communications ließ sich am 21.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zoom Communications ein EPS von 0,69 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,17 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zoom Communications einen Umsatz von 1,14 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 21.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 24.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,61 USD je Aktie belaufen.

