Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Zoom Video Communications

Kursentwicklung

Die Aktie von Zoom Video Communications gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Video Communications nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 63,32 USD.

Das Papier von Zoom Video Communications gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 63,32 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Zoom Video Communications-Aktie bei 62,84 USD. Bei 63,42 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 235.253 Zoom Video Communications-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,67 USD) erklomm das Papier am 12.11.2022. Mit einem Zuwachs von 41,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,45 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,53 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zoom Video Communications am 21.08.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,34 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zoom Video Communications noch ein Gewinn pro Aktie von 1,05 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.138,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.099,46 USD in den Büchern gestanden.

Am 22.11.2023 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Zoom Video Communications ein EPS in Höhe von 4,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

