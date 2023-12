Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Vormittag im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Zoom Video Communications. Die Zoom Video Communications-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 65,91 EUR.

Um 09:21 Uhr ging es für die Zoom Video Communications-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 65,91 EUR. Der Kurs der Zoom Video Communications-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,91 EUR nach. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 66,50 EUR. Zuletzt wechselten 59 Zoom Video Communications-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,39 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.02.2023 erreicht. Derzeit notiert die Zoom Video Communications-Aktie damit 16,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 04.05.2023 auf bis zu 54,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zoom Video Communications-Aktie 19,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zoom Video Communications ließ sich am 20.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zoom Video Communications im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.136,73 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.101,90 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Zoom Video Communications am 26.02.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,95 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

