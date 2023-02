Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Zoom Video Communications am Vormittag ins Plus

Die Zoom Video Communications-Aktie konnte um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 70,62 EUR. Kurzfristig markierte die Zoom Video Communications-Aktie bei 70,62 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,62 EUR.

Bei 129,02 EUR markierte der Titel am 16.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 45,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,81 EUR. Dieser Wert wurde am 27.12.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 16,13 Prozent würde die Zoom Video Communications-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 171,00 USD für die Zoom Video Communications-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zoom Video Communications am 21.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,07 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1.101,90 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zoom Video Communications 1.050,76 USD umgesetzt.

Zoom Video Communications wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.02.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Zoom Video Communications-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 26.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,96 USD je Aktie belaufen.

