Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Mittag freundlich

Um 11:21 Uhr sprang die Zoom Video Communications-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 69,00 USD zu. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 899 Zoom Video Communications-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 124,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 79,78 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 29.04.2023 Kursverluste bis auf 60,45 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,39 Prozent könnte die Zoom Video Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 22.05.2023 äußerte sich Zoom Video Communications zu den Kennzahlen des am 30.04.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,94 Prozent auf 1.105,36 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.073,80 USD in den Büchern gestanden.

Zoom Video Communications wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 22.08.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,32 USD je Zoom Video Communications-Aktie.

