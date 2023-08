Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Nachmittag ohne große Veränderung

So bewegt sich Zoom Video Communications

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Zoom Video Communications.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 16:08 Uhr die Zoom Video Communications-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 66,56 USD. Zwischenzeitlich stieg die Zoom Video Communications-Aktie sogar auf 66,65 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Zoom Video Communications-Aktie bis auf 65,94 USD. Bei 66,07 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 199.694 Zoom Video Communications-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 113,79 USD erreichte der Titel am 16.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Zoom Video Communications-Aktie ist somit 70,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.04.2023 (60,45 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,18 Prozent.

Am 23.05.2023 hat Zoom Video Communications in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Zoom Video Communications 1.105,36 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.073,80 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 21.08.2023 dürfte Zoom Video Communications Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Zoom Video Communications möglicherweise am 19.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

